當代舞蹈藝術界的「基隆女兒」林秀偉老師，帶領她創設的太古踏舞團，在8月底到基隆舉辦工作坊、講座與《無盡胎藏》表演。（基隆市政府提供）

太古踏舞團的舞蹈老師林秀偉、吳興國、吳采璘，曾表演的作品《飛天》深受好評。（基隆市政府提供）

基隆市長林右昌（左一）、文化局長陳靜萍（右一）邀請民眾8月底來欣賞舞蹈家林秀偉（左二）帶來的《無盡胎藏》表演。（基隆市政府提供）

基隆市文化局策辦「2019向大師致敬無盡胎藏經典再現」系列活動，邀請到揚名國際當代舞蹈藝術界的「基隆女兒」林秀偉老師，帶領她創設的太古踏舞團，在8月底到基隆舉辦身心靈工作坊、講座以及《無盡胎藏》經典再現，市長林右昌表示，誠邀所有市民屆時一起參與系列活動，跟隨大師的腳步向前邁進。

「雖然有點晚，但我們做到了！」林右昌說，4年前自他上任之初，便交代文化局，基隆孕育了很多大師級的藝術工作者，這是不可或缺的寶藏，希望讓這些大師回到故鄉，讓市民以他們為榮，並向他們致敬，因此策畫了一系列的「向大師致敬」活動。

林右昌表示，感謝林秀偉在百忙中帶著女兒吳采璘回到故鄉演出，讓鄉親看到這位基隆女兒的成就，也與鄉親分享榮耀，並把她對藝術的體悟傳遞給鄉親，雖然基隆沒有大的展演空間，但可以把整個城市當作博物館、展演的舞台，這個城市是所有藝術工作者共同的舞台。

林右昌說，透過「向大師致敬」系列，更希望讓鄉親知道有這麼多先行者，誠邀市民朋友參與8月24日、25日在島嶼劇場的身心靈工作坊、講座，以及8月31日晚間7時30分在文化中心演藝廳的《無盡胎藏》經典再現。

文化局指出，林秀偉是國內最早提出東方哲思、生命冥想與身心靈舞蹈儀式的舞蹈家，經典舞作《無盡胎藏》，被德國舞評家讚譽為「大師級的作品」。舞作以女性胎藏概念，藉著身體模擬東方的宗教圖像，倚賴東方宗教中具有生殖力量的原始大地之母的女神語彙，透過舞蹈思考身體的處境與藝術理念。

(中時 )