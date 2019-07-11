反亞泥自救會長田明正收到勝訴消息後非常開心，直呼等不及告訴所有族人。（資料照，張祈攝）

反亞泥自救會訴請撤銷經濟部核亞泥礦業權展限案，台北高等行政法院今判決自救會勝訴，展限案撤銷。（資料照，張祈攝）

反亞泥自救會訴請撤銷經濟部核亞泥礦業權展限案，台北高等行政法院今判決自救會勝訴，展限案撤銷，自救會長田明正表示，等不及告訴所有族人，要持續捍衛族人居住正義，也希望亞泥不要再上訴。亞泥對判決表示遺憾，待收到判決書後會提起上訴。

亞泥新城山礦場位於花蓮縣秀林鄉富世村， 當地族人組成「反亞泥自救會」多年，積極發起、參與相關抗議活動，田明正今早透過地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭得知勝訴消息，田明正說，等了這個多年，總算有個好消息，非常開心，要等族人下班回來後，晚上一起討論下一步。

田明正說，礦區距離部落實在太近了，自救會打官司，為的就是居住正義，也希望亞泥不要再上訴，立即停止採礦，但會尊重亞泥上訴權利。

「原基法受重視的重要里程碑！」黃靖庭說，樂見原基法被社會大眾、法院重視，對長期抗戰的環保團體來說這次的勝訴是重要指標，也希望未來礦業法在修法過程中，也能將對原基法重視的精神列入其中。

她呼籲經濟部及亞泥正視落實原基法中的諮商同意權，以部落族人權利為優先考量，這次的勝訴只是個開始，接下來部落內部要盡快達成共識，當地居民戶數約500戶，只要能獲得半數居民同意就算過關，亞泥也沒有繼續上訴的必要。

亞泥深耕當地多年，協助當地多項基礎建設，近年來積極與當地族人對話，致力三方會談，對這次判決深感遺憾，初步表示，收到判決書後會依法上訴。

(中時 )