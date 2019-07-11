7月正式發行「芳苑海牛餅乾」。（吳敏菁翻攝）

7月正式發行「芳苑海牛餅乾」。（吳敏菁翻攝）

芳苑海牛耕蚵田是彰化縣國寶級，竹大方海牛號角企業社為推廣南彰化的休閒光觀產業，發起募資讓這項海洋文化資產永續，7月正式發行「芳苑海牛餅乾」，結合彰化環保聯盟和社區等，海牛餅乾的小牛板模名稱是「叫小賀」，希望這隻有活動、衝勁、有膽識的小牛，能讓芳苑鄉的潮間帶與海牛車文化在世界發揚光大。

竹大方海牛號角企業社負責人魏清水表示，希望藉由海牛餅乾的行銷，來推廣保存國寶級的濕地與潮間帶採蚵文化，參與推廣包括了彰化縣環境保護聯盟、子恩果園、田中玉米娃娃、鐵道文化館-福井食堂、佳通科技有限公司、萬隆食品行、二林永順汽車等。彰化市公所提供芳苑海牛車的水墨畫圖片使用權。

芳苑海牛餅乾以彰化沿海著名的農作物-蒜頭、花生為材料，7月底開始行銷，在台灣玻璃博物館、台灣優格餅乾學院，以及芳苑海牛餅乾功德榜上的單位，都可以洽詢購買，市價七折優惠，同時只要消費滿兩箱(一箱16盒)3200元，就贈送手工縫製的海牛布偶一隻，定價一盒100元。

魏清水表示，選在台灣玻璃博物館舉行發表會是感謝林肇睢董事長長期致力於芳苑潮間帶保護與海牛文化保存，投入經費與人力行銷，並希望藉由台灣玻璃館的超高人氣，每年參訪人數都超過百萬人，推廣國寶級芳苑潮間帶牛車採蚵文化。

(中時 )