針對偏遠地區及需求量多的鄉鎮，南投縣政府自7月起增設6處輔具服務據點，並與草屯、國姓、信義、竹山、鹿谷及中寮鄉公所等6個鄉鎮公所合作，提供輔具據點服務，包括輔具租借、評估與維修服務，另針對重度身心障礙者或重度失能老人，更可評估提供到宅服務，方便民眾需求，嘉惠更多鄉親。

縣府社會及勞動處表示，為提供設籍投縣領有身心障礙證明的身障者及長期照顧服務的失能老人，或經評估確有需要的一般民眾有關輔具推廣、回收與借用等服務，特別設立了南投縣第一輔具資源中心及第二輔具資源中心。

第一輔具中心設於南投市，委託財團法人愚人之友慈善基金會辦理；第二輔具中心設於埔里鎮，委託南投縣物理治療師公會辦理，為有效推展與協助縣民使用輔具的便利性及福利照顧，縣府也與各鄉鎮公所合作，提供定的輔具租借、評估與維修服務，並針對重度身心障礙者或重度失能老人更可評估提供到宅服務。

縣府並指出，未來仍會努力建構更完整的制度，提高服務量能及提昇照顧服務品質，以滿足全縣老人及身心障礙者需要，並配合中央輔具資源政策推動，讓民眾對輔具資源服務能真正「找得到」、「看得到」、「用得到」。

(中時 )