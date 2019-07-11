槍擊要犯陳宏宗在警匪槍戰中中彈身亡，余姓竹筍雇主是否涉嫌藏匿人犯仍有待釐清，經檢察官複訊後請回；另和陳犯下2016年雲林西螺果菜市場槍擊鬥毆事件的廖姓攤商，則被違反槍砲等罪判刑2年，緩刑5年定讞。

陳宏宗2016年12月初在雲林西螺果菜市場與攤商發生口角，夥同廖姓攤商朝對被害人開槍，擊中被害人的腿，事後廖嫌主動投案，陳嫌則四處逃亡，被雲林地檢署發布通緝。

陳逃亡期間躲藏在嘉義縣大埔山區，受雇於余姓竹筍業者，余被移送雲林地檢署複訊，供稱單純雇用陳工作，並不知道陳是槍擊要犯，由於是否涉及藏匿仍得深入釐清，余因而被請回。

和陳宏宗共同犯下西螺果菜市場槍擊案的廖姓被告，經台南高分院判刑2年，併科罰金新臺幣3萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。緩刑5年，緩刑期間應於判決確定之日起，1年內向公庫支付新臺幣50萬元。

32警3線包抄 槍擊犯近距離5槍掃射 子彈穿腦亡

(中時 )