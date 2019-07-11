隨著學習環境越來越多元，各大學紛紛推動國際接軌相關活動，東海大學與美國國際高等教育協會攜手舉辦「亞洲區域國際高等教育年會」，邀多國學者針對亞洲高教場域的問題進行討論；中興大學國際政治研究所師生出訪比利時，以圓桌論壇方式與該國學子交流。

中興大學指出，此訪問團由教師楊三億率領學生賴郁璇、陳臻等共11人，拜會比利時重要智庫、歐洲亞洲研究所（European Institute for Asian Studies），該單位為幫助台灣學生了解政策制定過程，以「青年對話」分組方式舉辦圓桌論壇，參與者進行激烈思辨。

該單位也透過活動分享國際會議舉辦的重要心得，興大表示，台灣國際環境艱難，舉辦國際會議能彌補能見度不足的缺憾，盼藉此培養學生會議籌備能力、有助未來走出國際。參與學生認為，此次參訪帶領大家走出校園，開創新的教學領域，更帶動思維的創新。

為期2天的「亞洲區域國際高等教育年會」11日在東海登場，包括美國、菲律賓、韓國等國專家參與，探討亞洲地區國際教育未來將遭遇的衝擊並尋求解決。東海大學校長王茂駿說，透過國際研討方式，盼促進亞洲及美國高教學術交流。

(中時 )