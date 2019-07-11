持有改造長短槍的方姓男子，借鄭姓友人短槍和人談判，自帶改造衝鋒槍到場，毆打詹男和廖女2名被害人，為警查獲後竟向被害人及家人恐嚇索取律師費和入獄生活費，並涉性侵被害人家人，新竹地院認方男惡性重大，依違反槍彈和傷案等罪處應執行有期徒刑6年半。

判決書指出，2017年底，40歲方男向綽號「小龜」取得仿英國STEN MK衝鋒槍、改造手槍及11發子彈。

2018年7月19日，鄭姓男子在新竹市笑傲江湖KTV與詹姓男子發生爭執，2人相約20日凌晨在關新路與關東路口超商談判。

鄭男為使詹男就範，向方男借改手槍和2發子彈，偕蕭姓友人前往，與詹男和廖女談判過程中，鄭、蕭2人以徒手和安全帽攻擊外，鄭男並持槍朝地下連開2槍。

方男隨後偕姜姓男子到場助勢，徒手毆打詹男和廖女成傷，並持改造衝鋒槍指向廖女作勢開槍。警方據報逮獲方男等人，查扣改造長短槍和子彈，2名被害人提告，相關嫌犯均為檢方依法起訴。

法官審理發現，方男曾向檢察官承諾不會再去找2名告訴人尋仇，但竟仍向告訴人及其家人恐嚇，索討相件相關律師費用，及入獄後每月生活費，且收已向2人各收取6萬元。

更惡劣的是，方男假籍尋找告訴人，還涉嫌性侵害其家人等作為，性侵部分另案審理。法官認其惡性重大，犯後態度極為惡劣，求處上述應執行之刑，併科金33萬元。

(中時 )