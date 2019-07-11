因應司法院釋字第732號解釋，行政院會今日通過「大眾捷運法」、「鐵路法」修正草案，將主管機關劃定開發的土地範圍明定為「捷運開發區」，範圍不包含「毗鄰地區土地」，以保障捷運周邊地區土地所有權人權益。

修正草案也明定，捷運開發區辦理開發所需土地是大眾捷運交通事業所必須者，始得由主管機關依法報請徵收。

另外，鐵路法修正則是建立我國軌道使用產品檢測驗證制度，有助提升國內軌道關鍵技術自主能力，促進軌道產業發展，同時確保運輸安全及服務品質。

行政院會今日通過後，將函請立法院審議，行政院長蘇貞昌指示交通部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

「大眾捷運法」條正重點包含：

將主管機關劃定開發的土地範圍明定為「捷運開發區」，範圍不包含「毗鄰地區土地」，並刪除「及其毗鄰地區土地」文字及毗鄰地區土地定義。並明定捷運開發區辦理開發所需土地是大眾捷運交通事業所必須者，始得由主管機關依法報請徵收。

為建立大眾捷運系統使用產品檢測驗證制度，經中央主管機關指定的產品，應向中央主管機關認可的檢測驗證機構申請檢測或驗證合格後，方得使用，並授權中央主管機關公告指定產品類別、項目及其檢測程序或驗證基準。

依與我國簽定的雙邊或多邊相互承認協定或協議所簽發及符合國際公約規範的檢測報告或驗證證明，亦得由主管機關承認之。

增訂主管機關可視營運需要委託既有大眾運輸業者辦理營運。

增訂公共工程經主管機關許可並採取必要措施者，可不受禁建規定之限制。

「鐵路法」修正增訂經交通部指定產品，應向交通部認可的檢測驗證機構申請檢測或驗證合格後，方得使用，並授權交通部公告指定產品類別、項目及其檢測程序或驗證基準。依與我國簽定的雙邊或多邊相互承認協定或協議所簽發及符合國際公約規範的檢測報告或驗證證明，亦得由交通部承認之。

(工商 )