咖啡經濟擴增迅速，台北城市科大與台灣現烘連鎖咖啡品牌cama cafe產學合作，引進業師到校教學，同時提供學生實習就業機會，校方期許學生藉此合作案能學習企業最尖端的咖啡職人專業知識，學成之後擁有一技之長，未來在職場有競爭力。

台灣一年咖啡商機高達700億元，根據《網路溫度計》公布「台灣青年公認十大創業首選」調查，其中第十名就是開咖啡店，顯示年輕族群喜愛咖啡產業，咖啡市場不斷推陳出新，不僅有冷萃、氣泡咖啡、燕麥咖啡等，人們更可接受手沖或精緻的單品咖啡。

cama cafe到台北城市科大挖掘人才，雙方今天簽訂產學合作計畫，cama cafe將派業師到校為學生量身打造專業課程，包含如何選擇咖啡豆、烘豆、手沖與拉花、行銷等專業技術等，學習理論後再透過進店實習，學會全套的咖啡經營與管理學，雙方深化合作基礎。

台北城市科大校長連信仲表示，與cama cafe產學合作，讓學生能有貼近企業的實習機會，往更高階的咖啡專業精進，此外，學校也正建置咖啡店，屆時可成為學生專業教室的學習空間，尤其世界各國都愛喝咖啡，未來學成後將能運用專業知識，迎向國際。

cama cafe董事長何炳霖表示，希望藉由這次產學合作，開起和學界深層的交流，也希望透過學生的真實回饋，提供更具競爭力的課程，培育更多台灣的咖啡職人躍上國際！

台北城市科大餐管系大二生蔡伍育曾拿下韓國世界廚藝大賽的咖非拉花藝術項目金牌肯定，他現為「咖啡研究社」社長，今日在cama cafe董事長何炳霖的指導下完成咖啡拉花。他表示，拉花最苦的過程是練打奶泡，要把奶泡打得紮實才能做成好的拉花。

(中時 )