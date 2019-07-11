是否可能郭柯配？ 郭台銘：過這禮拜再問 13:322019/07/11 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 被問及初選若落敗是否可能郭柯配？ 郭台銘聯說兩次過這禮拜再問。(呂筱蟬攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統初選參選人郭台銘11日造訪桃園，他表示，外界說自己是權貴不是庶民，但認為自己是解決問題的人，可以把台灣經濟發展出來，很擔心被小英做掉，也說自己和很多韓粉喊話，韓國瑜比自己接地氣他同意，自己做的不夠會繼續努力，但想問高雄丟了怎麼辦，要是高雄丟了任何人選總統都很辛苦，立委若沒過半，選上總統也沒有意義，所以預計11日晚間或12日會和韓粉辦座談，溝通彼此想法。 再被問及若初選落敗是否要脫黨參選？或與台北市長柯文哲轉向「郭柯配」，郭台銘則是連說兩次「過了這個禮拜再問！」 郭董又哭又爆走 藍粉沉痛：原形畢露！ (中時 ) #自己 #總統 #郭台銘 #11 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘投資台灣 大臭彈！ 17:252019/07/07 政治 曾說「我是半瓶水，響叮噹！」 郭台銘別忘記 17:492019/07/07 政治 郭台銘投資台灣 愛亂開支票 04:102019/07/08 財經要聞 郭投資畫大餅 炸遍全台 04:102019/07/08 政治要聞 新聞透視》郭自認半瓶水 響叮噹 04:102019/07/08 政治要聞 郭台銘切割楊秋興：不要來找我 10:462019/07/08 政治 死不簽公約 葉元之：郭台銘營造脫黨氛圍 13:422019/07/08 政治 「沒交情」切割楊秋興 郭台銘民調恐重傷 00:052019/07/09 政治 翻臉不認人 郭台銘切割楊秋興 04:102019/07/09 政治要聞 郭台銘市場掃街 攤販高喊：韓國瑜凍蒜 12:522019/07/11 政治 政治熱門新聞 郭董又哭又爆走 藍粉沉痛：原形畢露！ - 政治 郭台銘市場掃街 攤販高喊：韓國瑜凍蒜 - 新聞 - 中時 龐建國斷言：韓國瑜領先郭台銘差距不會小 - 政治 國民黨初選結束了？黃暐瀚提寓言故事給忠告 - 政治 為啥有人想罷韓？孫大千一語道破關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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