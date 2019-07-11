國民黨總統初選參選人郭台銘11日造訪桃園，他表示，外界說自己是權貴不是庶民，但認為自己是解決問題的人，可以把台灣經濟發展出來，很擔心被小英做掉，也說自己和很多韓粉喊話，韓國瑜比自己接地氣他同意，自己做的不夠會繼續努力，但想問高雄丟了怎麼辦，要是高雄丟了任何人選總統都很辛苦，立委若沒過半，選上總統也沒有意義，所以預計11日晚間或12日會和韓粉辦座談，溝通彼此想法。

再被問及若初選落敗是否要脫黨參選？或與台北市長柯文哲轉向「郭柯配」，郭台銘則是連說兩次「過了這個禮拜再問！」

(中時 )