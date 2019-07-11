因拍賣超跑、直升機聞名的臉書直播拍賣主連千毅，今年4月間在麥當勞直播「公審」黃姓網友，遭警方依強制、恐嚇罪送辦，台北地檢署調查時，連辯稱自己喝醉了，酒醒才知道自己的荒唐行逕，檢方認定黃沒有心生畏懼、未受連脅迫，依罪嫌不足，今將連不起訴處分。

連千毅今年4月7日晚間9時多，他在北市松山區民生東路麥當勞民生二店，與黃姓網友碰面。連在店內開啟直播，指黃男是網路酸民，曾在他直播時鬧場，更嗆黃：「我沒得罪你，但你不爽就叫我不要開直播，你覺得可以這樣嗎？」 並要黃將餐桌上擺著10份漢堡與好幾瓶養樂多吃完，幫忙錄影的人告訴黃「這都你的，快點吃完！」連千毅對黃說：「阿亮仔你知道嗎？他被我開6槍」、「還是我叫人拿2支槍給你」、「你今天如果沒有出事，恁爸跟你姓」、「我從高雄出發，帶40的囝仔」、「你知道樓下有多少人嗎」、「要試一下嗎」、「帶少年仔10多台車要來找你」。

黃低頭猛吃漢堡時，連還怒嗆：「三重角頭是吃屎的！」引起三蘆幫派份子盛怒，凌晨3時許，30多名男子到北市重慶南路與武昌街口的連男公司旁，持鋁棒敲打地面，大喊：「連千毅、連千毅」，在馬路上用紅漆噴出連男名字，再燃放大龍炮示威。警方除將滋事人士，移送北檢偵辦外，也依涉恐嚇公眾、強制及恐嚇安全罪將連移送法辦。

檢方調查時，連否認恐嚇，辯稱當天自己喝了5、6瓶威士忌，已酒醉，酒醒後才知道自己的荒唐事行逕，是酒後胡言亂語，有跟黃道歉，並直播影片只有臉書好友看得到，黃只有吃1、2個漢堡，其餘的大家分去吃。黃則證稱，他吃了2、3個漢堡，是他跟連說要吃那麼多的，因為聽不太懂台語，不太會害怕。

檢方認為，黃是自願食用漢堡與養樂多，未受連言語或行為所壓迫，黃也沒心生畏懼，不構成強制罪、恐嚇安全罪、恐嚇公眾罪構成要件，將連不起訴。

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(中時 )