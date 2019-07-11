蔡英文總統11日搭機啟程，出訪加勒比海友邦，展開為期12日的「自由民主永續之旅」。她表示，將共享台灣自由開放的價值、堅定守護民主制度，並以台灣永續發展為目標，推動互惠互助的國際合作。

蔡英文總統11日中午啟程，搭乘中華航空專機展開「自由民主永續之旅」，此行將訪問加勒比海友邦，包括海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森與聖露西亞，全程12日11夜，前後也將過境美國的紐約與丹佛兩地。

蔡英文總統在桃園國際機場出訪前發表談話時表示，這次定名為「自由民主永續之旅」，自由民主永續是我們想讓全世界好朋友分享的台灣價值，並強調「帶領國家走出去，就是總統最重要的任務」。

蔡英文總統說，這次出訪將會向世界傳達3個台灣的主張。

第一、台灣會與世界各國共享「自由開放的價值」。她談到，我們是海洋國家，是世界的台灣，所以我們絕對不會把自己封閉在台灣海峽的一角，也期待在出訪時，為台灣尋找更大的空間。

第二、台灣會堅定的守護民主制度。我們的民主得來不易，現在更面臨境外勢力的威脅與滲透；這些挑戰，也是全世界民主國家共同面臨的挑戰，我們會與理念相近的國家相互的合作，確保民主制制度的穩固。

第三、台灣會以永續發展為目標來推動互惠互助的國際合作，並與友邦之間，長期在農業、醫療教育等領域進行合作。

她也談到，最近這幾年國際合作的重點也擴及到海洋安全、潔淨能源以及應對氣候變遷的計畫。我們會依循聯合國的永續發展目標，善用科技的優勢，為友邦和世界帶來更大的貢獻。

蔡英文總統在最後強調「廣大的世界就在我們的眼前」，這一次出訪，會透過社群媒體把台灣在國際舞台上的成就，以及大家拼外交的成果，用最即時的方式介紹給國人同胞。

(中時 )