今年溫布頓草地網球錦標賽最令球迷矚目的混雙夢幻組合美國小威廉絲、英國莫瑞，溫網之旅結束在頭號種子美國梅里夏爾（Nicole Melichar）/巴西索亞雷斯（Bruno Soares）手上，比數3：6、6：4、2：6。

小威廉絲和莫瑞生涯加起來總共有26座四大滿貫賽單打冠軍，小威23座、莫瑞3座，兩人溫網賽前才決定攜手拚混雙，為平常可能較少獲得關注的混雙帶來星光和人氣，兩人的巨星風采和高超球技，無一不令球迷享受。

混雙賽事落幕後，小威廉絲感性說道：「我跟莫瑞非常享受一起比賽的感覺，也還沒準備好下台一鞠躬，不過我們都要比較注意身體狀態，一天一 天慢慢來準備，看看會有什麼情況。」

美國梅里夏爾(前)、巴西索亞雷斯(後)擊敗小威和莫瑞，晉級溫網混雙八強。(美聯社)

莫瑞指出：「對手發揮得很好、默契十足又很堅實，我覺得我跟小威整體表現有點起伏，對方比我們穩定多了。除了第二盤第10局索亞雷斯發球局不太理想外，我跟小威很難輕鬆得分，每一局都要非常努力，對手贏得實至名歸。」

莫瑞因為動手術治療臀傷休息很長一段時間，上個月才正式回到賽場，目前先以雙打為主找回狀態，希望不用太久就能重新參加單打比賽，「我覺得能夠回來參賽算是達成蠻多進度的，儘管有段時間沒比賽，發揮得還算不錯，最正面的是我的身體感覺很好，曾為傷勢所苦的臀部沒有不舒服的感覺，已經是相當好的情形。」

(中時電子報)