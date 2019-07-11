韓國男團2AM成員李昶旻近期發行個人SOLO單曲〈easy to say〉也在今（11）日宣布好消息，即將在8月10號來台開個人演唱會，帶來多首經典歌曲，並和等待已久的台灣「I AM」（官方粉絲名）們好好相聚，他也期待和大家大合唱，在8月10日晚上19點一起同樂。

擁有肌肉暖男外表的李昶旻，相當寵愛粉絲們，本次即將在剛發行單曲宣傳後就將來台會台灣妹，曾來過台灣的他，一直很想再度來台，本身配合度超高的昶旻正認真地在思考要給台灣粉絲們什麼不同的福利，也歡迎粉絲到粉專來留言告訴昶旻。

昶旻擁有八塊肌好身材，並常在社群軟體上大秀成果，但卻是溫暖的情歌王子。（合成圖／亞士傳媒提供）

從2008年出道的他，從團體2AM到Homme到個人SOLO，還有舞台劇與綜藝節目，甚至到大學當音樂教授，多重身分的李昶旻粉絲年齡層也相當廣大，這次再度來台將辦在台北國際會議中心，帶給歌迷們近距離的互動演出，預計在7月21日（日）售票，喜歡李昶旻的粉絲記得要把握難得機會搶票唷！

2019 LEE CHANG MIN CONCERT IN TAIPEI

演唱會售票資訊：

活動時間 :2019年8月10日 (六) 7:00 PM

活動地點 : 台北國際會議中心TICC

售票時間 : 2019年7月21日 (日) 上午10:00起

售票方式 : KKTIX 售票系統及全家便利商店機台FamilyMart

票價 :A區NT3800元/B區NT2800元/身障區NT1900元

(中時電子報)