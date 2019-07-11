桃園市空服員職業工會6月20日罷工至7月6日雙方簽訂團體協約後終於告一段落，但近日傳出工會幹部在群組中揚言霸凌「跳船」的空服員，長榮航空今天召開人評會並決議2大過予以免職，工會聲明，郭芷嫣個人私下言行舉止，過度檢視和放大，限縮員工的言論自由和隱私，將協助郭芷嫣進行後續法律和各種救濟管道。

聲明全文：

郭芷嫣是空服員工會重要的幹部，長榮分會運作的三年間，郭芷嫣不管是在機上受辱事件中，爭取改善長榮航空的管理文化和建立性別友善的工作環境，以及其他會員權益和工運議題，甚至到這次的罷工，芷嫣始終都站在工會和會員的最前面。

郭芷嫣7月7日在空服員同事間私人群組的發言固有不當，然而觀察其完整對話脈絡，僅為同事間開玩笑的發言，並無實際霸凌、影響飛安之意圖和作為，郭芷嫣本人在對話最後也有表示並不認同霸凌、影響飛安之意圖和作為，並也公開發聲明道歉，日後將遵循工會方針，深切檢討自身言行。且郭芷嫣更無散布自身發言之意圖和行為，是遭到截圖外流、片面解讀，導致社會誤解，引起相關爭議和疑慮，不應對郭芷嫣個人私下言行舉止，過度檢視和放大。

今次，針對郭芷嫣私人群組失言遭截圖外流一事，長榮航空公司7月11日人評會，直接予以兩大過免職處分，不僅是對郭芷嫣個人私下言行舉止，過度檢視和放大，將限縮員工的言論自由和隱私，更有因其工會幹部身分、積極參與工會活動之故而放大懲處的疑慮，本會將全力協助郭芷嫣進行後續法律和各種救濟管道，支持本會幹部和會員之權益繼續走下去。

(中時 )