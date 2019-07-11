法務部調查局高雄市調處副處長顏正義轉傳「蘇院長簽名影片」、「同婚立法」訊息，法務部長蔡清祥11日對此表示，身為前任調查局長，對於過去的同仁面對假訊息的處理方式，感到非常痛心；至於處罰的部分，蔡清祥說，由調查局依法處理，應該會盡快的有結果。

蔡清祥說，我與呂文忠局長雖然不是基層調查員出身，但我們都是一個人隻身進入調查局，與大家一起努力工作，大家也看到了我們的真誠，願意接納我們、把我們當作是一家人。我們也認為一日調查員終身調查員，很高興成為展抱家庭的一員。

蔡清祥指出，我們為調查局爭取預算，為大家改善工作環境，希望把這個團體導向中間，改變體質，成為國家的調查局，是人民信任的調查機關。

蔡清祥語重心長的說，今天，少數的同仁，對於工作認知不清，輕率打碎大家的努力，破壞很容易，要再重建又不知要費多少時間。

蔡清祥強調，做錯了，就立即改過，希望調查局同仁能夠痛定思痛，加倍努力。在展開查察賄選的時刻，更應該保持行政中立，公平公正的執法。身為打擊假訊息的第一道防線，相信調查局一定能夠為國家社會肩負起這個重任。

(中時 )