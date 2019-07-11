蔡英文總統今天啟程展開12天11夜的「自由民主永續之旅」。總統在登機前發表談話，說明此行將和全世界分享自由、民主、永續的台灣價值，傳達「和世界共享自由開放的價值」、「堅定守護民主制度」、「以永續發展為目標，推動互惠互助的國際合作」等三個台灣主張，帶領國家走出去。

蔡英文總統今天中午啟程前往海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞等四個加勒比海友邦國家，展開12天11夜的「自由民主永續之旅」。總統在登機前發表談話，以下為總統致詞內容：

等一下，我們就要出發拜訪加勒比海友邦，包括海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國、以及聖露西亞。行程中，我們也將過境美國。

這一趟訪問命名為「自由民主永續之旅」，自由、民主、永續，是我們想和全世界的好朋友分享的台灣價值。帶領國家走出去，就是總統最重要的任務。

這一次出訪，我們將會向世界傳達三個臺灣的主張。

第一，「台灣會和世界共享自由開放的價值」。我們是海洋國家，是世界的台灣，所以我們絕對不會把自己封閉在臺灣海峽的一角。我們也期待在出訪的時候，為台灣尋找更大的空間以及商機。

第二，「台灣會堅定守護民主制度」。我們的民主得來不易，現在更面臨境外勢力的威脅與滲透。這些挑戰也是全世界民主國家共同面臨的挑戰，我們會和理念相近的國家互相合作，一起確保民主制度的穩固。

第三，「台灣會以永續發展為目標，來推動互惠互助的國際合作」。臺灣跟友邦之間，長期在農業、醫藥、教育等領域進行合作，這幾年國際合作的重點，也擴及到海洋安全、潔淨能源、以及應對氣候變遷的計畫。我們會依循聯合國的「永續發展目標」，善用科技的優勢，為友邦和世界帶來更大的貢獻。

廣大的世界就在我們眼前。這一次出訪，我會透過社群媒體，把臺灣在國際舞臺上的成就，以及大家拚外交的成果，用最即時的方式介紹給國人同胞。

(工商 )