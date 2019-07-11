藝術家托馬斯‧史維特（中）的作品「根基」，位於總爺糖廠昔日的公共澡堂基地上。（劉秀芬攝）

藝術家托馬斯‧史維特的作品「根基」，位於總爺糖廠昔日的公共澡堂基地上。（劉秀芬攝）

來自匈牙利的藝術家托馬斯‧史維特（Tamás SZVET）今年4至7月在總爺藝文中心駐村創作，他以漆紅的鋼筋為素材，在總爺糖廠昔日的公共澡堂，創作名為「根基」的立體建築，11日起正式開展，不僅成為遊客拍照新熱點，也喚起麻豆長老一輩居民對總爺糖廠的記憶。

駐村期間，托馬斯聚焦於總爺古蹟建築的踏查。他瀏覽圖書館中有關台南、麻豆、糖廠的史料照片，探訪附近的居民，並於總爺園區靠近興中路旁的一棵大樹下，找到糖廠遺留的建物地基。

根據附近居民，保二總隊退休96歲的黃志旭老先生表示，該處曾是明治製糖株式會社員工宿舍的澡堂舊址，此一線索燃起托馬斯想循著地上遺留的磚瓦，仿造創建居民舊時生活回憶的意念。托馬斯說，「我没見過以前澡堂的模樣，而由收集的資料及想像創作了這個作品，希望喚起總爺糖廠故人們對這裡的記憶。」

「根基」作品座落於綠草如茵、大樹成蔭的自然景觀中，鮮紅色的鋼筋圍繞著舊地基殘骸矗立而上，托馬斯特別於作品兩側設置出入口，並用焊接的方式重新連接新鋼筋與舊地基的鐵件，讓作品穩固矗立。

托馬斯表示，這是他首次挑戰鐵件作品，象徵了糖廠工業化的歷史，紅漆則傳達出和平、連結以及良好關係的建立，他希望藉由這個創作，把很重要又不可見的無形文化資產具象化，讓人們可以更有想像空間，更珍惜歷史文化。

(中時 )