天母弒母案，林姓女子殘忍殺害7旬老母，士林地院開庭，林女不只否認犯案，還質問法官「你有什麼證據說心臟、肺臟、脾臟出血」裝出一副精神疾病的樣子，但她寫信給大舅，卻關心戶頭有沒有錢，希望能家屬能寄錢到看守所，氣得大舅透過告訴代理人說：「非常過分」、「寒心」，絕不能交保。

42歲林女曾在美國留學，返台後與母親住在天母地區，今年3月1日因訴狀不翼而飛，懷疑遭母親丟棄，竟對母親拳打腳踢，再用棍棒毆打，直到林母雙腳被臥房門口的玻璃刺傷，跌坐在地板上苦苦哀求，林女仍痛下殺手。

林女開庭始終否認犯罪，只承認與母親有口角爭執，案發當晚見母親倒在臥房血泊之中，還推說有2個男人送她回家，懷疑在外遭人毆打。但檢察官調閱監視器，戳破林女謊言。

士林地院今開羈押庭，告訴代理人轉述林女大舅說法，希望她能坦白，「敢做敢當」不要再否認，寫信給大舅時，沒有關心母親死後處理狀況，只關心戶頭有沒有錢，親屬都很寒心，希望法官能繼續羈押，放出來會多家屬多有不利。

法官諭知候核辦，並告訴林女法院會對她精神鑑定，醫師將會到看守所訪談，希望她配合。

(中時 )