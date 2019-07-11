把感冒糖漿當飲料喝，小心延誤病情、變更難治！一名65歲老婦超喜歡感冒糖漿，連續喝10年上癮戒不掉。結果她因為肚子腫脹、分泌物變多的困擾就醫，才發現肚子裡長了一顆冷膿瘍，在切開子宮的瞬間膿爆開、狂噴，清完之後又繼續長，才2天膿瘍就從肚子跑到胸腔，變成細菌性肺炎，住進加護病房快10天。

婦產科醫師陳保仁在節目「醫師好辣」分享這件病例，他指出有一種疾病的發燒稱為冷膿瘍（cold abscess），身體會自己將膿瘍包起來，使身體不會發燒。且婦人愛喝感冒糖漿，完全不覺得痛，直到肚子腫脹才就醫。

陳保仁說，原本擔心是子宮肌瘤，建議她切除子宮。結果用手術一劃開，啪一聲膿瘍爆炸全部都是膿。陳保仁說，不要小看膿瘍爆開，年輕人的話清乾淨就沒事，但老年人的膿洗乾淨後，還會再長，才2天膿瘍就從肚子跑到胸腔，變成細菌性肺炎，住進加護病房快10天才痊癒。連其他醫生也驚訝，明明只是簡單的細菌感染，卻要住加護病房10天。

感冒糖漿含有可待因，一種鴉片類藥物有止痛、止咳功效，以及抗組織胺，喝了以後會想睡覺。陳保仁說，婦人覺得喝感冒糖漿很舒服而愛上，女兒一直阻止也不理會，就算已經住院開刀，婦人還是交代女兒一定要買感冒糖漿給她喝，幸好被醫師制止才戒掉。

翻攝自youtube

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(中時電子報)