英文補習班卓姓女學生與張姓老師交往，認為張男欺騙感情，且未履行協助她償還學貸28萬元承諾，要求分手後，在臉書傳送訊息「你這狼師和女學生在一起，甚至欺騙還沒離婚事實」、「亂搞男女關係，你可能會黑掉吧」。台中地院依恐嚇罪判她拘役55日，得易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，24歲卓女在2018年3月間到台北市1家英語補習班上課，與張姓授課男老師交往，她在同年8月1日向張男指稱，尚積欠28萬元學貸，無力償還；張男曾允諾可協助還貸款。卓女在2周後，就向張男提出分手。

卓女在同年8月27日要求張男付錢繳她的學貸，未獲張男未置理。卓女認為張男欺騙感情，又未幫她繳納學貸，隔天上午就透過臉書傳送「我好擔心補習班知道你這狼師與女學生在一起，甚至欺騙還沒離婚事實」、「老闆知道亂搞男女關係，你可能會黑掉吧」等語恐嚇，經張男報案。

張男告訴代理人表示，若張女願意認罪，且保證不會再對張男騷擾或檢舉，張男願意原諒，且不會民事求償。台中地院法官認為卓女犯後坦承犯行，已有悔意，且考量張男意見，依恐嚇罪將她判處拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，且不得對張男再有檢舉及恐嚇行為。

(中時 )