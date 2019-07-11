桃園市空服員工會幹部郭芷嫣在Line群組對話中，揚言對機長的餐點「加料」，長榮航空昨日召開事件調查會議，由郭芷嫣完整說明事件原委，復於今日召開人事評議委員會就本案相關事證充分討論後，決議予以免職處分，另將持續訴追不當言行所涉之法律責任。

長榮航空表示，空服員為旅客在飛航安全上高度信賴與仰賴之專業人員，郭芷嫣身為副事務長，對飛航安全要求與維護，理應更為熟稔與重視，但其卻於LINE群組內提及要對機長的食物「加料」，此行為嚴重影響機艙秩序及飛航安全作業程序，更造成旅客及本公司機師之恐懼，長榮航空已將相關事證交由警方後續調查。

此外，郭芷嫣LINE群組中以「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「中途跳船的，電爆」等字眼，揚言霸凌未曾參與罷工或中途結束罷工之同仁，致使其他工作同仁心生畏懼，深怕於工作時遭郭芷嫣或認同其想法之人給予不利對待或人身侵害。

長榮航空經人事評議委員會討論決議，認為郭芷嫣之言行已明顯違反公司客艙組員管理辦法相關規範，對公司員工有職場上不法侵害之可能，更涉犯民用航空法及刑法之相關規定，違規情節重大，因此予以免職處分，即刻起生效，依公司規定郭員可在14天內提出申訴。

(中時 )