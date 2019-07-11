李玖哲今辦演唱會記者會。（尤嬿妮攝）

李玖哲今辦「隱形動物」演唱會記者會，宣布將於10月12日首度攻蛋，出道21年的他笑，得知即將站上演唱會最高聖殿，緊張得做惡夢：「我夢到要從舞台升上來，結果台下都沒人，只有家人坐台下，我媽媽、爸爸很認真在聽。」驚醒後趕緊打電話給經紀人，擔心地問「我們真的要開嗎」；這次終於有機會讓爸媽及老婆到現場欣賞自己表演，李玖哲開心表示：「他們從來都沒看過我在台上表演過，每次回美國，爸爸都要我唱新歌、哼幾句，但我害羞都沒唱給他們聽。」

他日前已開始為演唱會備戰，不停想歌單、找老師定Keyey討論細節，李玖哲笑說：「老師都跟我說『你太急了！男人太急不行喔』！」問他開唱前是否禁慾、將體力留在演唱會上？與老婆相馬茜結婚五年的他表示另一半目前在日本，笑說：「我沒得選擇，老婆不在啊！」聊起相馬茜對他即將攻蛋心情？李玖哲特別感謝老婆：「雖然我很緊張，但她對我說『這不是你的夢想嗎』！我決定放手一搏，並和老婆分享所有的心情！」

為了迎戰首場小巨蛋演出、把最好的狀態獻給觀眾，他持續健身鍛鍊，追問身材壯碩的他，演唱會上是否秀出養眼畫面？李玖哲大方掀起上衣、露出結實六塊肌表示：「我會盡量把身體練好！」屆時會脫到什麼程度、只剩內褲？他大笑說：「我怕現場會有小孩子，不好不好！」開玩笑表示不想成為小巨蛋第一個因防礙風化被抓的開唱歌手。

今天記者會上，各方藝人好友獻聲力挺，包括周杰倫、林俊傑、徐佳瑩、玖壹壹、吳宗憲等人都給予最大祝福，徐佳瑩開心說「我最愛的紅燒獅子頭終於要開演唱會了」！林俊傑祝福的話講到欲罷不能，影片快轉到最後，林俊傑期望「希望他將身體練到像緣巨人一樣壯」。

(中時 )