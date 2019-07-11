空服員罷工後「加料說」餘波盪漾，長榮航空火速開除朱姓機師與空服員郭芷嫣，長榮航空最大股東、長榮海運董事長張正鏞在航海節慶祝大會上致詞時，意有所指表示「紀律並非威權專制，而是安全的保障」，說的雖是船員，但話中不乏力挺長榮航空鐵腕的味道。

張正鏞今日出席第65屆航海節慶祝大會時，以船聯會理事長身份表示，台灣雖小，但台灣航運業能夠在全世界的航運市場撐起一片天，佔有舉足輕重的地位，這些成就都是靠我們航運從業人員共同打拼出來的。

張正鏞說，台灣的航運業在過去曾有過美好的歲月，但近十年來的全球金融危機、油價高漲與中美之間的貿易衝突，使得全球的航運遭受不少的衝擊與挑戰，台灣靠著所有航運從業人員的共同努力，我們迄今仍然屹立不搖。

話鋒一轉，張正鏞表示，優秀的船員需具備兩大特性： 就是「專業」與「紀律」，所謂專業，除了須完成海事專業教育外，還須通過國家證照考試，並且完成所有STCW國際公約所要求的訓練，這些證照加起來林林總總不下十幾張，而且每一張證照都是獲得國際認可的，連船上最基層的服務生，都需具備至少五張以上的專業證照。

「紀律更是船員優良的傳統」，張正鏞強調，紀律並非威權專制，而是安全的保障，而紀律的鬆散就將是災難的開始，唯有發揮優秀的專業技能，嚴格遵守安全紀律，才能確保貨主、船員與船東三贏的局面。

(中時 )