大政治大爆卦-無色覺醒》初選民調韓勝郭 已成為藍綠共識？ 14:122019/07/11 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近日多份民調模擬國民黨初選民調規則，都顯示國民黨黨內互比的狀況下，高雄市長韓國瑜支持度持續領先鴻海前董事長郭台銘。 不過仍有民調專家提醒，這些模擬民調數據可以參考，但是畢竟不是正式國民黨初選的民調結果，而且民調也才進行到第四天，現在就說國民黨初選結束，韓國瑜已經獲勝的結論過於武斷。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #國民黨 #初選 #民調 也許您會感興趣 推薦閱讀 直播》台灣最大問題？ 韓國瑜：南北、貧富差距 21:502019/07/07 政治 山水模擬民調：國民黨初選韓國瑜可勝出 14:062019/07/08 政治 國民黨民調三大危機 04:102019/07/09 時論廣場 接到民調電話沒？網曝這招大攻略 10:012019/07/09 政治 怕漏接電話！韓粉帶市話上廁所 08:562019/07/10 政治 不準來罵！詹惟中鐵口斷：國民黨初選「他」勝出 19:302019/07/10 娛樂 還原真相 姚江臨反駁郭董「罪人說」 19:582019/07/10 政治 正值國民黨初選 蔡英文出訪組「發言人戰隊」 11:102019/07/11 政治 郭台銘砲打黨中央 朱：心平氣和一點 12:332019/07/11 政治 政治熱門新聞 國民黨初選結束了？黃暐瀚提寓言故事給忠告 - 政治 郭董又哭又爆走 藍粉沉痛：原形畢露！ - 政治 為啥有人想罷韓？孫大千一語道破關鍵 - 政治 郭台銘市場掃街 攤販高喊：韓國瑜凍蒜 - 政治 - 中時 龐建國斷言：韓國瑜領先郭台銘差距不會小 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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