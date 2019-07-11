近日多份民調模擬國民黨初選民調規則，都顯示國民黨黨內互比的狀況下，高雄市長韓國瑜支持度持續領先鴻海前董事長郭台銘。

不過仍有民調專家提醒，這些模擬民調數據可以參考，但是畢竟不是正式國民黨初選的民調結果，而且民調也才進行到第四天，現在就說國民黨初選結束，韓國瑜已經獲勝的結論過於武斷。

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(中時電子報)