PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜聲勢驚人，不僅各家民調蟬聯第一，連續5場造勢活動，更場場衝破6位數人次；也被不少人視為，國民黨內初選最有贏面候選人。「韓黑」屢以「同溫層」、「面孔重覆」攻擊韓粉，對韓選情疾不看好。近日隨初選風聲，卻也轉向，大喊台灣已成兩個世界、身邊韓粉比例真的很懸殊、韓粉真的都只看《中天》，而且對韓的支持度鐵得不像話，已有韓真的會贏得總統的覺悟。

網友在PTT論壇發《韓國瑜感覺真的會贏欸》一文，直言：「台灣感覺已經變兩個世界，觀光旅遊業、攤商、45歲以上，韓粉跟非韓粉的比例，非常懸殊大概10：1吧。小弟朋友家開遊覽車行的，這幾天去他們家聊天，他們店裡面不少司機，車上都放桌上旗（國旗）的；然後休息時間在店裡面都是《中天》、《中天》、《中天》，才知道韓支持度為何那麼鐵！畢竟45UP，人數比年輕人多不少。」

對此，有網友直言：「跟你說吧，全台韓黑都聚集到PTT了」、「PTT就小眾覺青同溫層，上街看看就懂，那些阿宅基本上根本不出門的」、「去看很多街頭民調就知道了」。

其他網友則紛紛回應：「準備創下超越馬英九的得票記錄！」「穩贏啊」、「蔡的外交真棒，馬8年斷1國，蔡3年斷5國」、「反核黨台灣還一堆挺，只能說台灣人腦袋不清醒」、「能源政策真的腦殘，這我沒話說」、「蔡做真的很爛，拿你未來的錢亂花」、「說個笑話：年輕人都韓黑」。

(中時電子報)