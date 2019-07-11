味全龍加盟中職後，於今年新人選秀會一口氣選進28輪、32人，11日舉辦新人加盟記者會，邀請了8位已簽約的新龍將，其中選秀狀元劉基鴻的簽約金高達590萬，另有20萬訓練費。雖然沒有辦法突破2002年蔡仲南締造的600萬元「阿甘障礙」，不過已是歷年野手最高簽約金紀錄。

味全龍今年共選進19名野手、13名投手，其中狀元劉基鴻是平鎮高中的年輕三、游炮，優異的打擊能力與內野守備，被看好能成為「下一個張泰山」。選秀會後味全龍積極展開談約，11日味全龍舉辦的新人加盟記者會中，除了劉基鴻外，還有朱祥麟、洪瑋漢、劉宇鈞、林驛騰、陳良志、李宇翔及張皓偉共8名球員到場。

劉基鴻簽約金590萬元，另有訓練費20萬，不過並沒有激勵獎金，總價高達610萬，未來味全龍定位他擔任三壘手。雖然劉基鴻挑戰「阿甘障礙」，不過簽約金並沒有超過蔡仲南，主要也是因為當年蔡仲南簽約具有時空背景意義。

除了公布已完成簽約的好消息，味全龍還邀請日本球星川崎宗則加入教練團，並預計下半年會規劃和古巴、澳洲、日本和韓國舉辦交流賽，積極規劃加盟中職後的計畫，展現企圖心。

劉基鴻與徐若熙兩位平鎮高中隊友皆披上龍袍，剛代表中華隊參加2019年美國小馬聯盟亞太區青棒錦標賽，兩戰全勝取得亞太區代表權，5日凱旋歸國後，8月將前往美國德州參加小馬聯盟世界賽。

(中時電子報)