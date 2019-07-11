24歲陳姓阿兵哥在外地當兵，日前休假回家時，出現發燒、全身痠痛的症狀，原以為是一般感冒，不料胸前突然出現一處無痛焦痂，就醫後發現肝功能指數異常，醫師確診是恙蟲病，經抗生素治療後，病情獲得改善，但也讓阿兵哥嚇出一身冷汗。

依據病管署網站統計，今年截至6月月底，共累計182例本土確定恙蟲病病例，2018年累計總數384例，個案感染地多半出現在台東、花蓮及離島地區。

台大醫院新竹分院感染科醫師邊建榮表示，恙蟲病潛伏期約6至21天，症狀是突然且持續性高燒、頭痛、惡寒、背痛、盜汗、淋巴結腫大，主要特徵是檢視恙？叮咬處，會出現無痛性焦痂，約在1周後，皮膚出現紅色斑狀丘疹，並擴散至四肢，於數天後消失。

邊建榮說，恙蟲病有時會併發肺炎或肝功能異常，若患者忽視病情，在沒有經過適當治療的情況下，死亡率可高達60％，但一經治療，死亡率小於5％，積極就醫是治癒唯一途徑。

入夏後民眾常往戶外踏青、露營，應避免暴露於恙蟲孳生的草叢，建議穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露部位塗抹衛福部核可的防蚊蟲藥劑，離開後應儘快沐浴，並換洗全部衣物。

(中時 )