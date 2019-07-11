新北市議員施壓取建照 涉貪汙遭訴 14:482019/07/11 中時 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市議員陳科名施壓取建照，涉貪汙遭起訴。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨籍新北市議員陳科名，為協助建商加速取得建照，涉嫌向建商收受好處，並對工務局施壓取得建照，另涉嫌施壓環保局徐姓稽查隊員，不對他名下的土方公司違規車輛開單告發，新北地檢署11日依貪汙罪嫌起訴陳科名。 (中時 ) #施壓 #建照 #新北 #涉嫌 #建商 也許您會感興趣 推薦閱讀 電競季開跑 爭取納入後年全運會 04:102019/07/09 地方新聞 雙北公車刷卡溢扣投訴多 新北加強稽查 13:272019/07/09 生活 新北副市長赴澳跑馬拉松 為萬金石金標籤取經 15:012019/07/09 生活 澳洲亞太城市高峰會 謝政達暢談新北食農政策 15:022019/07/09 政治 新北綠竹筍好菜出爐 侯友宜視察直呼「好鮮」！ 18:212019/07/09 生活 新北板橋街頭砍人 傷者竟不提告 19:012019/07/09 社會 社會熱門新聞 裸女闖民宅 屋主轟39槍沒用 12歲兒解決她 - 社會 諜對諜！人妻逮老公跟女人進民宅 竟看到自己激情照 - 社會 槍擊要犯陳宏宗逃亡做什麼？當竹筍工 - 社會 新北市議員施壓取建照 涉貪汙遭訴 - 社會 - 中時 一槌定清白 馬英九洩密案明宣判 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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