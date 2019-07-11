民進黨籍新北市議員陳科名，為協助建商加速取得建照，涉嫌向建商收受好處，並對工務局施壓取得建照，另涉嫌施壓環保局徐姓稽查隊員，不對他名下的土方公司違規車輛開單告發，新北地檢署11日依貪汙罪嫌起訴陳科名。

(中時 )