美國國務院批准對台軍售案，總價約22億美元。然而，不當黨產處理委員會的一篇文章，讓國民黨草協聯盟發起人李正皓諷刺表示，最近正愁國民黨大亂鬥、支持度下降的時候，民進黨豬隊友黨產會又主動來幫國民黨送票了！

不當黨產處理委員會昨在臉書發文指出，美國國務院批准對台灣大規模出售約22億美元的軍事武器，折合台幣差不多是688億，「剛好正是黨產會至今對不當黨產做出處分的總金額」。該文章提及，這688億裡面，有取之於民的387億勞軍捐、也有取之於國家的資產。「一直以來黨產會都在強調：不當黨產歸零回國庫的意義，就是要保障人民權益、落實轉型正義，還給大家一個公平競爭的政黨政治與民主環境」。

對此，李正皓則發文表示，根據法規，黨產收回國有後，不是想怎麼用就怎麼用，而是由國家成立「特種基金」統籌使用，且此特種基金使用範圍限於推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策、轉型正義相關文化事務之用。「請問，要怎麼拿收歸國有的黨產來買美國武器？黨產會的說詞難道不是違法使用嗎？還是其實買坦克的是國民黨，這坦克未來將以不當黨產為由收歸國有使用？」

李正皓說，豬隊友就是豬隊友，什麼事都想邀功，一篇文章就露出馬腳，感謝黨產會賜票。

(中時電子報)