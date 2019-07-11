浪漫台三線飆車問題嚴重，客委會主委李永得今天表示，相關問題由來已久，客委會將邀集交通部、內政部及苗栗縣政府研議解決方案。另外，蘇揆今天聽取「臺三線客家文藝復興成效」報告後也指示客委會，讓台三線成為年輕人返回客庄貢獻故鄉、實現浪漫理想的大道。

針對飆車問題，李永得說，客委會進行浪漫台三線計畫，有很多民眾反映希望協助解決，去年地方政府也有很多反應，客委會也邀集苗栗縣政府，警察局及業者設置相對嚴格的標準，例如監視器及測速，加強罰款，雖略為改善但無法根本解決。

他表示，近期會跟相關單位包括交通部及內政部及苗栗縣政府及重機團體面對面溝通問題，基本上地方居民並不是反對或嚴格禁止重機進入，但很多時段造成對生活品質及安全威脅，客委會將會提出完整解決方案，看看如何使大家都能接受。

蘇揆在院會聽取客委會報告後則說，台三線沿線客家聚落蘊含豐富的自然、人文歷史資源，是台灣獨一無二深具文化底蘊，充滿故事的特色廊道。行政院於2016年9月成立跨部會治理平臺，結合相關部會及地方政府力量共同推動，近三年已投入近265億元，其中前瞻基礎建設中匡列20億元，從人文形塑、環境整備及產業發展等面向，推動客家文藝復興，振興客庄經濟。

蘇揆也說，相關工作在客委會與各部會、地方政府積極努力下，成果已逐漸展現。包括6條經典歷史步道、多處古蹟群與大師故居、工業聚落修建均已完成；明年還有一些園區也將陸續完工。在國際行銷方面，透過舉辦自行車賽、會展，以及與國家地理頻道合作製播節目等方式，去年所帶動的文化生態旅遊將近5百萬人次、產值近19億元；此外，也已吸引近8百位青年返鄉投入客庄地方創生，值得肯定。

此外，蘇揆也說，台灣人文之所以可以這麼豐沛、如此美麗，就是因為土地上兼容各式文化，客家文化正是其中重要一環。「浪漫台三線計畫」不只是重要的客家政策，也是客家文化復振、推動客庄地方創生的重要動力。過去台三線是許多客庄年輕人外出打拚的路線，希望經由中央地方的共同努力，從各方面把環境營造好，讓台三線又成為年輕人返回客庄貢獻故鄉、實現浪漫理想的大道。

(中時 )