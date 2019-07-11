詹江村臉書。（圖片翻拍自詹江村臉書）

參與罷免高雄市長韓國瑜的高雄香蕉煎餅店「廣德家」，因與一女韓粉有爭執而引發風波，闆深夜發「道歉」聲明，但酸味十足。對於老板的舉動，桃園市議員詹江村表示，煎餅老闆PO這樣自以為是酸文行為，看來很幼稚，卻還是有人買單！無腦的人真不少。他更指老闆的行為已違反違反公平交易法。

高雄市政府日前舉辦高雄觀光日活動。1名女韓粉在鹽埕區1間反韓的香蕉煎餅店，與支持罷免韓國瑜的女學生唇槍舌戰，一時情緒失控飆罵「這麼好的市長你們還罷免」、「去死吧」，引發外界爭議。而該煎餅老板也在臉書發文，表示自己被罵到要去看精神科醫師，甚至還發臉書致歉。

不過，詹江村於臉書發文表示，煎餅老闆PO這樣自以為是酸文行為，看來很幼稚，卻還是有人買單！無腦的人真不少。煎餅因為政治立場不一樣，可以濫開價格，還有人說「不高興可以不要買」，「老闆為什麼，不能決定賣多少錢」。

詹江村再表示，政治破壞司法體制，體協灌票事件，可以因為黃國昌到地檢署的抗議而更改判決。NCC可以因為黃國昌的介入，罰報導不合他意的電視台。監察院可以彈劾，對自己政黨政治人物，不利判決的檢察官。而這位監察委員，前身竟然還是司改會召集人。煎餅老闆明顯違反公平交易法，政黨對了公平會就睡著了，我們現在是活在威權體制下的統治嗎？

(中時電子報)