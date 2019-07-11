因應高齡化社會來臨，北市交通局推動公車友善心運動，提醒長者搭乘公車遵守下車前按下車鈴、公車到站再起身、下車小心左右看等三大守則，確保乘車安全。（林縉明攝）

北市交通局與公車聯營管理委員會、靖娟兒童安全文教基金會合作，推動公車友善心運動，因應雙北公車7月1日起實施上下車雙卡，公運處提醒高齡長車下車前按下車鈴、公車到站再起身、下車小心左右看等三大守則，宣導長者正確乘車觀念，降低交通事故發生。

公車友善心運動邁入第二年，今年主題特別關注長者在車內的乘車安全，提醒者長者在享受公車便利也要注意自身安全；娟基金會董事長林志嘉表示，公車上有64％意外發生在60歲的老人身上，提醒長者們注意乘車安全，避免在車內發生意外，降低事故發生。

交通局長陳學台表示，平時常會搭乘公車，曾看過有駕駛下車協助乘客推輪椅，由於平時搭公車客群老人家占大部分，考量長者容易站不穩，今年特別提倡下車不要急，並要求公車業者要求駕駛配合，除等長者就定位再開車，同時配合車輛行進中制止長者走動，確保乘車安全。

交通局11日舉行宣傳記者會，會中邀請客運駕駛分享行駛公車途中遇到的小故事，首都客運的駕駛陳弘逸說，有次遇到一位奶奶帶著他的孫子搭公車上學，上車沒多久奶奶發現票卡餘額不足，身上也沒有零錢，著急的想下車，駕駛陳弘逸想到，奶奶送完孫子去上學後還要返家，因此趁等紅燈時，拿出自己的零錢給奶奶，暖心舉動感動車上的乘客，也增進了駕駛與乘客之間的友善互動。

此外，為增進駕駛與乘客間友善互動，今年舉辦「幸福旅程安全啟程」公車小旅行徵件活動，鼓勵民眾結合雙北美食及觀光產業，規畫屬於自己的雙北公車一日遊；同時還有暖心駕駛票選等系列活動，投件或投票都可參加抽獎。

(中時 )