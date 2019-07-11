「別裝了！」1名男子日前開車到台中市訪友，途中遇到警方執行酒駕勤務，因整條路段實施封閉式路檢，警方佈「天羅地網」，讓酒駕違規者法網難逃，男子急中生智將車靠邊停，躲進路邊民宅騎樓，員警起疑「盯很緊」跟隨男子並攔查，酒測值達0.56MG／L，依公共危險罪移送。

警方指出，當時男子見警方佈署「酒駕路檢」點，他突然從前方快車道，突然駛向慢車道，以「龜速」緩緩停至路旁，因動作太明顯，引起執行攔查的員警注意，接著男子下車假裝是住戶往民宅，人不斷在騎樓遊走，遭警方上前攔查。

警方說，該男子從南部到台中市訪友，竟還以為順利開上高速公路就沒事，下交流道卻遇到市區警方封路攔檢於是「見警棄車」，目前警方針對酒駕熱點實施封閉式路檢、路檢時間、處所都以機動警力調整，不定期抓酒駕，防酒駕者心存僥倖。

酒駕新法已上路，台中市警察局長楊源明喊出「酒駕零容忍」執法決心，將不分任何時段、全天候，持續針對台中市易肇事路段，舉行擴大酒駕路檢勤務，藉由高強度、高密度取締作為，來降低酒駕憾事。

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(中時 )