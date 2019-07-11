味全龍在選進32位新秀好手後，下一步要邀請教練團帶給潛力新秀國際級的指導，除了先前在臉書粉絲專頁公布的日本旅美球星川崎宗則之外，11日新人加盟記者會同時公布前統一獅隊的打擊教練安德魯（Thomas Andrew Nieto）以及國民隊系統跑壘教練索門（Gary Thurman）加入教練團。

川崎宗則擁有12年日職、6年美職資歷，在日職累積打擊率2成92，並曾拿下洋聯盜壘王、安打王、游擊手金手套等獎項；前往美職後先後效力水手隊、藍鳥隊、小熊隊，曾和「台灣之光」王建民是短暫隊友，大聯盟累積276場出賽，打擊率0.237，2017年回到日職老東家軟銀隊後，因自律神經失調，2018年宣布退休，之後便消失在螢光幕前好一陣子。

安德魯過去曾在統一獅擔任教練，葉君璋表示相信他也熟悉台灣的環境；索門是小聯盟跑壘教練及外野教練，過去也曾擔任義大犀牛與富邦悍將的客座教練，希望能借助他們的經驗幫助新球員。

味全龍目前除了最早加入的總教練葉君璋、教練張泰山及黃煚隆之外，還有守備教練陳志偉、投手教練郭勝安、體能繼練邱世杰等，會和3名洋教練組成「夢幻教練團」。

味全龍公布的教練團名單不是先前外傳的前興農牛洋將威納斯（Wilton Veras）與前義大犀牛洋將曼尼（Manny Ramirez），也不是郭泓志或王建民。味全龍領隊吳德威澄清，雖有接觸郭泓志，希望邀請對方擔任投手教練，不過尚未有進一步決策；而目前擔任富邦悍將的客座投手教練的王建民，也外傳味全龍試圖挖腳，不過王建民與悍將的合約至2019年底，領隊吳德威也澄清，「王建民是八字尚未有一撇。」否定此項傳言。

(中時電子報)