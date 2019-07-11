陸瑤身材火辣。（圖／翻攝自陸瑤Leader微博）

李榮浩今(11日)宣布在生日當天向楊丞琳求婚成功，也使兩位當事人的感情史又被拿出討論，李榮浩2015年和楊丞琳公開交往，但同年年初李榮浩才坦承和交往多年的歌手女友陸瑤分手，時間點太接近，曾引發無縫接軌疑雲，而陸瑤過去大露事業線的爆乳美照也被網友熱傳。

2015年年初李榮浩透露和交往多年的女友陸瑤分手，傳聞他的《模特》就是為了陸瑤所寫，陸瑤也曾客串過李榮浩的《兩個人》MV，當時有位自稱是陸瑤好友的張女在微博開砲，批李榮浩翻臉不認人，「你第一張專輯發布會的時候陸瑤找我，讓我帶模特給你撐場。找張亮，張藍心找名模幫你轉微博造話題！我沒記錯的話，你專輯簽名都是她設計的吧？諸如此類太多了吧」。

該女更酸李榮浩才和陸瑤分手不到一個月，又因和楊丞琳緋聞上頭條，「怎麼你一功成名就，楊丞琳的愛情變成緣分天注定，她給了你正能量，你倆就變成金童玉女郎才女貌了？」而陸瑤本人被問情傷，只簡單回應：「對我來講，這個緣已經盡了，開開心心一起，就開開心心離開。」

出身在黑龍江的陸瑤除了是歌手，也有模特兒身分，她曾來台發行首張個人國語音樂專輯《路遙》，179公分高的她，體重只有40多公斤，上圍又十分豐滿，有D罩杯，過去她曾在微博分享不少辣照，如今李榮浩求婚楊丞琳成功，網友回應：「過去就是過去，沒必要去翻」、「果然出場順序很重要啊」、「前任也很美」。

李榮浩生日求婚成功 楊丞琳手上「巨鑽」放閃

(中時電子報)