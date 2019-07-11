李榮浩今(11日)宣布在生日當天向楊丞琳求婚成功，也使兩位當事人的感情史又被拿出討論，李榮浩2015年和楊丞琳公開交往，但同年年初李榮浩才坦承和交往多年的歌手女友陸瑤分手，時間點太接近，曾引發無縫接軌疑雲，而陸瑤過去大露事業線的爆乳美照也被網友熱傳。
2015年年初李榮浩透露和交往多年的女友陸瑤分手，傳聞他的《模特》就是為了陸瑤所寫，陸瑤也曾客串過李榮浩的《兩個人》MV，當時有位自稱是陸瑤好友的張女在微博開砲，批李榮浩翻臉不認人，「你第一張專輯發布會的時候陸瑤找我，讓我帶模特給你撐場。找張亮，張藍心找名模幫你轉微博造話題！我沒記錯的話，你專輯簽名都是她設計的吧？諸如此類太多了吧」。
該女更酸李榮浩才和陸瑤分手不到一個月，又因和楊丞琳緋聞上頭條，「怎麼你一功成名就，楊丞琳的愛情變成緣分天注定，她給了你正能量，你倆就變成金童玉女郎才女貌了？」而陸瑤本人被問情傷，只簡單回應：「對我來講，這個緣已經盡了，開開心心一起，就開開心心離開。」
出身在黑龍江的陸瑤除了是歌手，也有模特兒身分，她曾來台發行首張個人國語音樂專輯《路遙》，179公分高的她，體重只有40多公斤，上圍又十分豐滿，有D罩杯，過去她曾在微博分享不少辣照，如今李榮浩求婚楊丞琳成功，網友回應：「過去就是過去，沒必要去翻」、「果然出場順序很重要啊」、「前任也很美」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。