因二戰「徵用工」賠償爭議，以及日本限制對南韓半導體出口關鍵材料，日韓關係持續惡化。外媒報導，日本首相安倍晉三表示，日本懷疑韓國沒有遵守貿易管制規定，直指韓國的話不值得信任，並計畫將南韓從可信賴的友好國家「白色國家名單」移除。

據韓媒《中央日報》9日報導，安倍在日本富士電視台「THE PRIME」節目上表示，雖然韓國說自己切實遵守對北韓制裁規定並落實貿易管制，但考慮到韓國明確違反國家間簽署的請求權協定，日本懷疑韓國沒有遵守貿易管制規定也是理所當然。

報導說，安倍進一步指出，日本正考慮將韓從「白色國家名單」移除。他表示，日本把韓國列為唯一的亞洲的白色國家，「我們現在只是準備取消這一特別優待」，「是我們一直在亞洲國家中對韓國給予特別優待，現在只是跟其他國家一樣對待它而已」。

此外，報導指出，富士電視台從掌握的韓政府文檔中得知，自2015年起至今年3月，韓政府共查處了156起韓企走私出口戰略性物資的違法案件，甚至曾向阿拉伯聯合大公國非法出口過已被日本列為出口管制對象的氟化氫。日本讀賣新聞也報導，根據南韓產業通商資源部提供給南韓在野黨議員的資料顯示，業者違法出口地包括伊朗、敘利亞等跟北韓有密切關係的國家。

聯合國安理會朝鮮制裁委員會前專家小組成員古川勝久表示，由於韓國對戰略性物資的管理存在疏漏，應該很難將韓列入「白色國家」名單，日政府理應擴大對韓的出口管制。

韓媒《朝鮮日報》11日報導，安倍政府於1日對韓國實施出口管制措施，並表示出臺該措施的理由有兩點，第一是疑似氟化氫等流入朝鮮，第二是對韓國政府監管戰略性物資的力度有所懷疑。對此韓政府表示，從日本進口的氟化氫並未流入朝鮮，請日方拿出相關證據。

(中時電子報)