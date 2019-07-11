保加利亞內閣會議已通過，要以將近13億美元（約403億台幣），向美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司採購8架70批次的新型F-16戰機，還有相關裝備。

據《防務新聞》（Defense News）與《全球飛行》（FlightGlobal）網10日報導，保加利亞希望，美方最後能降價約6,000萬美元（近20億美元）。

不過，在兩國簽署最後協議前，購機案還需要保加利亞和美國雙方國會通過。

(中時電子報)