盼老美降價20億 這國要買8架新F-16 14:592019/07/11 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 洛克希德馬丁生產的70批次F-16新型戰機。（洛克希德馬丁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 保加利亞內閣會議已通過，要以將近13億美元（約403億台幣），向美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司採購8架70批次的新型F-16戰機，還有相關裝備。 據《防務新聞》（Defense News）與《全球飛行》（FlightGlobal）網10日報導，保加利亞希望，美方最後能降價約6,000萬美元（近20億美元）。 不過，在兩國簽署最後協議前，購機案還需要保加利亞和美國雙方國會通過。 (中時電子報) #美國 #F-16 #保加利亞 #70批次 #軍售 也許您會感興趣 推薦閱讀 厲害了！F-35 F-15 F-16雷射武器要上身 16:482019/06/02 軍事 外媒：只能撐久些！F-16V國道起降救不了台灣 00:452019/06/04 軍事 詹氏：全球400架！F16銷售意外回春 10:542019/06/22 軍事 與陸貿易戰休兵 美推進售台F16V 09:102019/07/04 軍事 先下手！為S-400抗美制裁 土囤F-16零件 11:452019/07/04 軍事 軍事熱門新聞 盼老美降價20億 這國要買8架新F-16 - 軍事 台買美M1A2坦克 對解放軍攻勢影響多大 - 軍事 美國陸軍再購600架阿帕契攻擊直升機 - 軍事 花1200億！英航母漏水 中斷海試返港 - 軍事 不用猜！俄海軍總司令：確定要建造核動力航母 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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