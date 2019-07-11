63歲陳姓男子從1992年起，誆稱自己是大活佛，法號為達處尊者二世恆生仁波切，在台行騙多年後，近年開始將觸角逐漸擴及到大陸等地，向信徒騙財騙色。

刑事局偵查第七大隊從去年起，陸續接獲32名大陸籍被害人來台報案，還有40多份被害人的委託書，指控陳嫌以捐獻建佛堂、添福報、賑災、加入公司會員買產品等名義，多次向信徒拿錢詐財，被害金額計台幣2億4432多萬元，遭騙信徒高達上萬人，遍佈台灣、大陸、香港、泰國、法國、美國、加拿大、澳大利亞、日本等國。還有一名女信徒曾在網路控訴遭陳嫌性侵。

警方在偵辦期間，接獲洛杉磯辦事處、泰國警方來函提供相關情資，指多名被害人亦在當地報案稱遭陳嫌詐騙，泰國警方去年6月透過國際刑警組織對陳嫌發布紅色通緝令。

專案小組8日將陳嫌等人逮捕到案，在其住處、公司及銀行保管箱等處查扣手機、筆記型電腦、IPAD、銀行帳戶存摺、銀聯卡、點鈔機、供養紅包、大量現金(含新台幣、人民幣、港幣、日幣、美金、歐元、泰銖等)、帳冊、認證書、Lexus轎車等贓證物，並向法院聲請裁定扣押數筆動產、不動產、銀行帳戶及外幣、現金逾2億元等財產。詢後，依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦。

(中時 )