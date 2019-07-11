行政院長蘇貞昌上午聽取「2018年國家環境教育行動方案執行成果」，環保署綜合計畫處長劉宗勇期許，台灣未來希望成為亞洲環境教育平台。但蘇揆在裁示中表示，不用強調每年有幾百萬人參加環境教育，避免流於形式，為應付法律而做虛工。不如鼓勵同仁參觀政府環境建設，更能達到環境教育目的。

環保署在報告中指出，環保署在施行環境教育法後，依「國家環境教育綱領」及「國家環境教育行動方案」政策，從學校、社會及政府等環境教育面向，各部會在有限預算經費下跨領域與各級機關、公營事業機構、學校及民間團體共同推動環境教育。

其中，2018年全國應提報的7000多個機關構、學校，參與環境教育共7114個單位、345萬多人，環境教育時數超過2730萬多小時，平均每人近8小時，顯見政府機關構員工、學校教師及學生已都能配合落實。環保署並期許台灣未來希望成為亞洲環境教育平台。

不過，蘇揆在裁示時說，不用強調每年有幾百萬人參加環境教育，避免流於形式，為應付法律而做虛工。時代在進步，有許多更好的方式，可以增進同仁對環境教育的體會與認知，而不是強迫每個人都要去湊學習時數，政府正在推動中的許多建設也都深具環境教育的意涵，例如濁水溪揚塵防治措施、各地的水資源調度工程、水環境建設等，要多鼓勵同仁去參觀瞭解這些政府正在做的事，會更能達到環境教育的政策目的。

(中時 )