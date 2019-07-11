暑假已經開始，許多家長為了要讓小孩參加什麼活動而苦惱，教育部今天下午辦理「2019藝起FUN暑假」記者會，宣布在暑假期間將有「好優Show學生藝團活動」、「偏鄉藝術美感育苗計畫」及「教育部樂器銀行」等百場免費活動，供學生參加。

教育部長潘文忠致詞時指出，許多家長想讓孩子在暑假期間接觸藝術，卻不知又怎麼安排活動，為此，教育部將「好優Show學生藝團活動」、「偏鄉藝術美感育苗計畫」及「教育部樂器銀行」計畫結合起來，暑假期間在國各地演出，讓學生們「藝起FUN暑假」。

今年「好優Show學生藝團活動」徵選出52所學校，皆來自全國表演藝術類競賽中榮獲優等以上優秀團隊或高中職以上表演藝術類相關科系學生，活動內容精采可期。

這些獲選團隊從6月開始起跑，全台、離島及偏鄉甚至遠赴國外各地演出，共計百場以上的表演藝術活動，不論是國際藝術競賽、知名國際藝術節、全台中小學校園或社區，甚至離島，都可以透過一系列的表演活動，感受學生藝團所帶來的活力與熱情！

「偏鄉藝術美感育苗計畫」由國立台灣藝術大學辦理，今年首次以藝術類科師培生為服務團隊，共招募了102名大專生下鄉服務；服務方式為全臺5個區隊，至17個縣市，服務18所國民小學。

「教育部樂器銀行」自 2015 年底成立，一直專注於服務偏鄉學校，為了擴大整體服務範圍及落實美感教育的推動，在去年暑假特舉辦藝術暑期活動，結合大學原有資源,將實踐大學音樂學系學生培訓後與偏鄉學校合作，用音樂拉近與孩子們的距離。

教育部推廣藝術教育活動，啟發學生對藝術的熱情，以及多元的藝術活動設計，提升學生創造力與美感感受力。有關上述活動連結參考如下：好優Show學生藝團活動；偏鄉藝術美感育苗計畫；教育部樂器銀行。

(中時 )