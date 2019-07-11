桃園市大園區一名44歲的邱姓女子，10日下午在家中整理物品時，突然憂鬱症發作離家出走，家人發現她不見後報警協尋，警方隨即調閱附近監視器沿路尋人，順利找到邱女讓她返家團圓。

大園警分局潮音派出所所長林毅閔表示，邱姓民眾於7月10日下午至派出所報案，稱其妹妹突然離家出走，身上也沒帶手機無法聯繫，在附近找了1個多小時都找不到人，且妹妹患有憂鬱症，擔心她出意外於是報警協尋。

警員陳偉聖、林亭翰獲報後到場調閱附近的社區監視器，並依照邱女的衣著線索，仔細過濾往來的行人，終於發現邱女的身影。員警根據邱女的離去方向，沿路在大園區大觀路上來回尋找，總算順利找到離家出走的邱女並將她帶回派出所，邱女姊姊看到妹妹平安無事後也鬆了一口氣。

邱女姊姊表示，妹妹患有憂鬱症，病情發作時就會一個人躲起來，平時2人同住在台北，當天一起回到大園的老家整理母親的遺物，沒想到整理到一半，妹妹就突然不見蹤影，令她相當著急，所幸員警積極協尋，才沒讓妹妹發生意外，很感謝警方的熱心協助。

(中時 )