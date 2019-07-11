長榮航空火速開除郭芷嫣，空服員工會指這是「過度檢視和放大」，但郭芷嫣就因為是工會幹部，有著絕對的示範及帶頭效果，任何發言都該謹慎為之，如今踩到飛安紅線，以高標準處置有何不妥？

身為航空從業人員，應該比任何人更清楚，有些話絕對不只是「玩笑話」，不只不能講，連想都不行。郭芷嫣會走到這田地，為虎作倀的空服員工會，其實是罪魁禍首。

時間倒回3年的華航空服員罷工，工會一戰成名，自此氣焰愈來愈盛，彷彿跟工會有關係，做什麼都沒關係。這種氣焰延續到今年初的華航機師罷工，居然出現華航空服員因不滿機師支援出勤，有意無意用「加料」威脅。

明明是踩到飛安紅線，在長榮就像郭芷嫣一樣被開除，但在華航就能夠活得好好。工會一喊「秋後算帳」，華航怕都怕死了，還以「玩笑話」幫空服員緩頰，這名失言的空服員不只沒有遭到懲處，還可照常在飛機上服務。

眼看華航退縮，工會不但沒有要求會員節制言行，明明是罪證確鑿，還反過來提告妨害名譽。由此不然理解，對會員的教育都是如此，工會幹部又會是怎樣的德行。

在郭芷嫣被抓包後，工會還是想拗，其實工會只要回答一個問題，第一時間究竟是郭芷嫣說了謊話，還是郭芷嫣說的是實話，是工會刻意隱瞞而扯謊？若是後者，等於是明知犯錯還要偏袒，這工會還真是走火入魔。

還是那句話，「長榮不是華航」，空服員工會想把當年突襲華航的那套搬到長榮，無奈踢了鐵板。又把在華航可以隨便玩笑話而沒事的理所當然，照章搬到長榮，只是沒想到這回不只告不了妨害名譽，還害郭芷嫣丟了工作。

空服員工會昨日以「愛、包容、尊重、溝通」四大原則力挺郭芷嫣，不過這樣的包容，似乎不包括被郭芷嫣放話霸凌的跳船空服員，對照郭芷嫣的被犧牲，何其諷刺？

(中時 )