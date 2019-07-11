由《如懿傳》「婉嬪」曹曦文、「玫嬪」何泓姍、徐正溪出演的陸劇《鳳奕》網路點擊量突破11億，成為今年夏天的大勢古裝劇。其中曹曦文在《如懿傳》中被網友戲稱是無寵無子默默無聞的佛系妃子，這次在《鳳奕》中熬成皇后，網友直說她是媳婦熬成婆，揚眉吐氣成為皇后，更在當中耍狠嗆要「拔你舌頭」。

曹曦文相較於在《如懿傳》的唯唯諾諾，在《鳳奕》中則是自帶氣場，在宮中散步都有風範，撂狠話也不輸人，包含「我就拔了你的舌頭，敲了你這嘴伶牙俐齒。」、「本宮就是皇后，打人不需要理由。」等台詞，讓人看得是膽戰心驚。雖然如此，但她其實是人人稱讚的皇后，百姓有難皆第一時間關心慰問，朝廷有難更化身為談判官，氣場碾壓對手，極具睿智於一身，

曹曦文（右）也在《鳳奕》中和何泓姍上演閨蜜情。（圖／WeTV提供）

「玫嬪」何泓姍在《鳳奕》中飾演輔佐曹曦文的宮女，一路從皇后的宮女搖身成為女官，進而成為貴妃，她們倆之間的相處，網友腦補組「知書達禮CP」，原來在劇中何泓姍從小就入宮成為宮女，盡心盡力的輔佐皇后曹曦文，戲裡雖有爭吵畫面，但一幕何泓姍倒在曹曦文懷裡撒嬌模樣喊「我就是你身邊的小嬪妃」，曹曦文一臉暗藏不住的寵溺笑容，甚至何泓姍病危，曹曦文急奔探望爆哭，兩人在對方落難時不離不棄，在對方身邊就覺得安心，閨蜜情看得動人，成為該劇看點之一。

(中時電子報)