去年故宮把超人氣文物「翠玉白菜」，以及同為清代文物的「翠玉小白菜」姐妹花送往台中花博后里馬場「花蝶館」展出，遭藍委諷刺選情告急「被當青菜出借」。監委包宗和、江綺雯今（11）天質疑故宮文物借展欠缺法律規範，且2020東京奧運即將到來，故宮將把文物運送到東京展覽，不過「不是放在博物館，而是在購物百貨內」，提案糾正故宮，監院上午也通過此案。

監委包宗和表示，今年5月15日約詢前故宮副院長李靜慧，李坦承攸關故宮文物借展到國內其他縣市的規範顯有疏失，後來故宮在上個月25日訂定《國立故宮博物院辦理故宮國寶出遊去作業須知》，以完備藏品借展國內其他地區的安全及正當性。

包宗和接著說，「顏真卿祭姪文稿」是顏真卿逝世後1235年的有機紙，今年1月借展日本東京國立博物館，出入境台北時，並未依照借展合約書規範進行古物狀況檢驗，此外，日後故宮借展國外的事前審核工作也有待加強相關宣傳品標示「國立故宮博物院」的文字版面及位置查核，才能維護國家尊嚴與文化外交事務。

江綺雯質疑，目前《國寶及重要古物運出入處理辦法》雖有出借國外的古物狀況審查機制，但關於古物等級、數量及其他條件均未納入審查規範，且主管機關審查時限亦與實務進程脫節。她指出，其中古物展品若為紙、絲絹等有機材質，易產生傷損，再者每送到國外展覽，回國後要等候3年才能再被展覽，影響國人觀展之權益，文化部及故宮應加以檢討並研議改善措施。

江綺雯說，故宮擬於2020年東京奧運期間，赴日本東京澀谷東急文化村辦理展覽，「文物沒有放在博物館內展覽，而是在購物百貨」，衍生國內輿論非議，爰故宮此次不論借展與否，未來均應秉持專業立場，審慎評估，並慎防任何破壞古物安全或不符雙方平等互惠原則的情事，以善盡維護古物安全及國家尊嚴之責。

(中時 )