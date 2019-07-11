繼上個月法國網球公開賽之後，溫布頓草地網球錦標賽男單四強戰也要上演「費納對決」，這是瑞士費德勒（Roger Federer）、西班牙納達爾（Rafael Nadal）兩位網壇巨星，繼2008年之後、睽違11年再度於溫網草地舞台對壘。

費德勒是職業網壇最偉大的球星之一，生涯已經斬獲20座四大滿貫賽單打冠軍，其中8冠來自溫網，納達爾同樣保有自己的紀錄，他是史上第一位在法網12度稱王的男子選手，也是單一四大賽滿貫賽單打冠軍數最多的球員。

球風優雅的費德勒(見圖)，與強力打法的納達爾交手，不論輸贏，相信都是球迷期待的好戲。(美聯社)

納達爾說：「可以重返溫網四強感覺真棒，能夠一直有這樣的競賽的水準是好消息，很開心我倆都能維持好狀態來挺進到這一步。」

「現在，我要再和羅傑（費德勒）交手，每一次跟他對抗都是很特別的情況，特別是等了11年再度跟他於溫布頓過招，真的很興奮，不論對我來是對他來說，都意義重大。」納達爾這麼說，「我很期待這場四強賽，很高興有這機會能跟費德勒在四強戰對戰。我總是告訴你們：『想要每次都對到機會也不是那麼多，但我們仍屹立不搖，明天之後我們就有另一次機會了。』」

這場溫網男單四強「費納對決」，預計英國倫敦當地時間周五登場。

(中時電子報)