國民黨總統初選民調作業將於8日至14日舉行，媒體持續關心若鴻海董事長郭台銘初選落敗是否會脫黨參選，對此，前新北市長朱立倫今（11）日表示，相信郭董一定會遵照黨內初選規範，大家全黨團結在一起。朱立倫也呼籲郭董，心平氣和、訂定好的政策。

另外，關於郭台銘認為國民黨中常委姚江臨「做太久！」需要時代交替，朱立倫表示，中常委世代交替是好的方面，不針對任何個人評論。

(中時 )