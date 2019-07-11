真面目曝光！日前有民眾行經台3線時拍到一名重機辣妹，背部全裸露出白皙美背以及蜜大腿，側邊還能看出身材曲線，引網瘋傳。實際找到這名台日混血的辣妹騎士，現實職業是建築設計師，平時樸實穿著與私下興趣反差很大，也讓老闆同事都沒有發現身邊有這一位網紅辣妹。

據《中天新聞》報導，實際採訪該名重機辣妹，年僅24歲台日混血，臉書綽號「十字風Crosswind」的她，真實職業是建築設計師，愛玩車愛COSPLAY，臉書粉絲專頁也有2萬多人追蹤，因私下騎重機和上班的穿著反差很大，連公司老闆也是這幾天有人告訴他，才知道身邊出了位網紅。

十字風受訪時表示，自己本業是建築設計師，「之前就有在Cosplay，最近剛好有騎重機的興趣，所以想把兩個興趣結合」，她也大方表示，在路上若有看到的話，歡迎大家跟她一起合照、打招呼，她也強調有貼胸貼等防護措施，不用擔心走光。

綜合媒體報導，建設公司老闆郭財寶也表示，有朋友拿照片給他看才發現，自家平時樸實素顏的設計師竟是網路紅人，不過，郭老闆也佩服她的勇氣，同時鼓勵她做為設計人就是要多去看，多去挑戰，增加人生精彩度。

中天新聞

(中時電子報)