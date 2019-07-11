長榮航空公司人評會今天針對涉嫌在社群軟體中指出要在機師餐點中「加料」的桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣做出免職處分，交通部長林佳龍表示基本上尊重公司治理，程序上則須給員工申訴機會。對於罷工預告制定，林佳龍表示他立場很明確，但是需要跨部會協調與行政院裁決。

林佳龍表示，員工獎懲屬於公司治理，當事人要有申訴的權力，相信長榮有很慎重的處理過程。

對於這次長榮罷工事件，交通部曾經發布新聞表示，交通部強調，民航業屬公共運輸之一環，航空公司罷工不僅是內部勞資問題，亦已嚴重影響旅客與公眾利益，交通主管機關基於權責，有必要依法督促勞資雙方儘速妥善處理，也期待國內勞動法規可儘速通盤檢討，以兼顧工會罷工權及公共利益。同時再次呼籲未來民航業不管是資方還是勞方，都能夠秉持勞資一體、善待彼此的觀念，建立暢通的溝通管道，以促進勞資和諧與企業永續。

(工商 )