遭男友勒斃的戴姓女子被救護人員緊急送醫。（徐養齡翻攝）

新竹市9日晚間驚傳男子勒斃女友取財案，凶嫌陳姓男子為了區區10多萬元，竟狠心掐死常借他錢的陳姓女友，據悉兩人在同公司任職，因陳男外型陽光，打動戴女內向的心，但因男方花錢如流水，原已準備分手，不料疑似還來不及開口，就慘死在陳男毒手。

29歲陳姓凶嫌10日晚間在竹東落網，據悉被帶回警局後，神情及態度並沒有特別激動，不過對於交代實際案情，及犯案確切動機，警方不願對外透露，但據悉陳嫌精神狀況不錯，與一般剛犯下凶殺案的反應迥異，是否有吸毒，仍待釐清。

據了解，陳嫌與29歲戴姓女友都在同一間外包工程公司上班，陳男外型陽光，對髮型、衣著很講究，在公司裡人際關係不差，戴女則是個性較為內向，不料性格兩極的兩人卻意外湊在一塊兒，譜出辦公室戀曲。

只是陳嫌表面陽光，背地裡卻疑似花錢如流水，交往期間不時向戴女以各種理由借錢，戴女起初因都答應，但同事們看在眼裡，勸她想清楚，兩人為此更時常爆發爭執。

陳男9日將戴女載到汽車旅館，開口就表明要借錢，戴女不肯，仍被陳男逼問提款卡密碼，陳男問到後，竟將戴女勒斃，拿其手機轉帳10多萬元到自己帳戶，再裝作若無其事騎機車回家，10日在竹東落網，昨依強盜殺人罪嫌送辦。

(中時 )